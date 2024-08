Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Minus in die Woche gestartet.Für den Kospi ging es um 0,85 Prozent auf 2.674,36 Zähler nach unten.Damit ging eine fünftägige Gewinnserie des Kospi zu Ende.Damit der Kospi wieder das Niveau im Juli erreichen kann, müsste der Blick bis in den September hineinreichen, da wichtige Ereignisse wie die Nvidia-Quartalszahlen und Daten zur Beschäftigungsquote in den USA anstünden, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.