Vorsitzende der beiden größten Parteien kommen Sonntag zu Gespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Die Vorsitzenden der Regierungspartei und der führenden Oppositionspartei kommen am Sonntag zu einem Gespräch zusammen.Han Dong-hoon von der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) und Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei (DP) wollen am Sitz der Nationalversammlung miteinander sprechen.Beide Parteien informierten darüber am Montag in gesonderten Mitteilungen.Es wird das erste offizielle Treffen zwischen Han und Lee sein.Auf konkrete Gesprächsthemen und weitere Teilnehmer des Treffens konnten sich beide Seiten aber noch nicht einigen.Die Ankündigung erfolgte einen Tag nach der Wiederwahl Lees als Vorsitzender der DP.