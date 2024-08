USA genehmigen Verkauf von 36 Apache-Hubschraubern an Südkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben den Verkauf von 36 Apache-Kampfhubschraubern an Südkorea genehmigt.Das teilte die zuständige Behörde Defense Security Cooperation Agency (DSCA) am Montag mit.Demnach habe das Außenministerium grünes Licht für den Verkauf auf Regierungsebene im Rahmen des Programms Foreign Military Sales (FMS) gegeben.Der Vertrag hat einen Wert von 3,5 Milliarden Dollar.Südkorea habe nach Angaben der Behörde außerdem 72 Triebwerke vom Typ T700-GE-701D und 36 modernisierte Zielerfassungssysteme vom Typ AN/ASQ-170 bestellt.Mit den Verkäufen werde die Sicherheit eines wichtigen Verbündeten gestärkt, der eine bedeutende Kraft für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt in der Indopazifik-Region sei.Auch würde Südkorea mit den vorgeschlagenen Verkäufen in die Lage versetzt, auf gegenwärtige und künftige Bedrohungen besser reagieren zu können. Die Rüstungsgüter würden Südkorea eine glaubwürdige Abschreckung und die Teilnahme an regionalen Operationen ermöglichen, hieß es weiter.