Nordkoreanischer Soldat nach Südkorea übergelaufen

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanischer Soldat ist nach Südkorea übergelaufen.Nach Angaben von Südkoreas Streitkräften gelangte der Soldat am frühen Dienstagmorgen in südkoreanisches Gebiet. Für dieses sei eine Heereseinheit im Landkreis Goseong in der Provinz Gangwon zuständig. Anschließend sei bestätigt worden, dass er nach Südkorea überlaufen will.Der Soldat sei ab dem Moment des Übertretens der militärischen Demarkationslinie in Richtung Süden laufend überwacht und dann in Gewahrsam genommen worden, hieß es.Der nordkoreanische Soldat soll den militärischen Dienstgrad eines Staff Sergeant oder Unteroffiziers haben. Nach der Übergabe durch die 22. Infanteriedivision in Goseong an die zuständigen Behörden werde er zurzeit befragt.Erst am 8. August war ein nordkoreanischer Zivilist durch die neutrale Zone an der Mündung des Flusses Han nach Südkorea geflohen.