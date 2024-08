Samsung Electronics im ersten Halbjahr Spitzenreiter im globalen TV-Markt

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics war im ersten Halbjahr Spitzenreiter im Weltmarkt für Fernsehgeräte.Den Erfolg verdankt das Unternehmen vor allem Premiumprodukten wie KI-Fernsehern.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Omdia erfreute sich Samsung in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wertmäßig eines Marktanteils von 28,8 Prozent.Dahinter folgten LG Electronics mit 16,6 Prozent Anteil, TCL mit 12,1 Prozent und Hisense mit zehn Prozent.Auch mengenmäßig war Samsung mit 18,3 Prozent Anteil Marktführer.Auf dem Markt für OLED-Fernseher blieb LG mit 53 Prozent Anteil an den Lieferungen an der Spitze. Das Unternehmen lieferte im ersten Halbjahr 1,34 Millionen OLED-Fernseher aus.