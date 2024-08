Luftwaffen Südkoreas und der USA üben gemeinsam

Photo : YONHAP News

Die Luftwaffen Südkoreas und der USA halten seit Montag gemeinsame Übungen ab.Im Rahmen des Manövers Ulchi Freedom Shield finden 24-stündige Flugübungen statt.Nach Angaben der südkoreanischen Luftstreitkräfte am Dienstag dauern die Übungen bis Freitag an. Daran nähmen über 200 Flugzeuge teil, darunter Kampfjets der Typen F-15K, FA-50 und KF-16 des 11., 16. und 20. Jagdgeschwaders. Die US-Luftwaffe setze Kampfflugzeuge der Typen F-16 und A-10 ihres 8. und 51. Jagdgeschwaders ein.An fünf Tagen sollen 120 Stunden lang ununterbrochen mehr als 2.000 Einsätze geflogen werden. Mit der Rekordanzahl an Übungsflügen sollen die Fähigkeiten im Ernstfall verbessert werden.Südkoreas Luftwaffe wies darauf hin, dass erstmals mehrere Geschwader der südkoreanischen und amerikanischen Luftwaffen gleichzeitig für eine 24-stündige Flugübung zum Einsatz kommen.Geübt werden Einsätze im Kriegsfall und andere Luftoperationen zur Unterstützung der Streitkräfte zur See und an Land. Für die Feinddarstellung kommen echte Kampfjets zum Einsatz. Simuliert wird das Eindringen feindlicher Flugzeuge und der Abschuss von Marschflugkörpern.