US-Demokraten bekräftigen in neuem Parteiprogramm Engagement für Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Demokratische Partei der USA hat in ihrem neuen Parteiprogramm ihr Engagement für Südkorea gegen Nordkoreas Provokationen bekräftigt.Das Democratic National Committee (DNC), das nationale Organisationsgremium der Demokratischen Partei, veröffentlichte am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Website die endgültige Fassung des Parteiprogramms 2024.In dem Programm steht, dass Präsident Biden die Verbündeten der USA, insbesondere Südkorea, gegen die Provokationen Nordkoreas, einschließlich des illegalen Aufbaus von Raketenfähigkeiten, zur Seite gestanden habe und stehen werde.Die Korea-Politik des ehemaligen Präsidenten und republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu seiner Regierungszeit wird hingegen scharf kritisiert.Trump habe in der Region einen anderen Ansatz verfolgt, indem er Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geschmeichelt habe. Damit habe er die USA auf der Weltbühne in Verlegenheit gebracht, heißt es.Auch wird darauf hingewiesen, dass die Regierung Biden durch die Verstärkung der trilateralen Kooperation mit Südkorea und Japan für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und darüber hinaus sorge.