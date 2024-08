Alle koreanischen Teilnehmer der Internationalen Erdwissenschaftsolympiade gewinnen Medaille

Photo : YONHAP News

Bei der Internationalen Olympiade der Geowissenschaften (IESO), einem naturwissenschaftlichen Schülerwettbewerb, haben alle südkoreanischen Teilnehmer Medaillen gewonnen.Laut dem südkoreanischen Wissenschaftsministerium holte die vierköpfige Delegation bei der 17. IESO vom 8. bis 16. August in Peking bei der schriftlichen Einzelprüfung zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen.Daran nahmen 132 Jugendliche aus 32 Ländern teil. Kim Dong-wook und Kim Won-il holten jeweils Silber, während Kim Gyu-rim und Kim Min-jun Bronze gewannen.Auch in den Teamwettbewerben schnitten sie gut ab. Bei der internationalen Team-Felduntersuchung gewann Kim Min-jun die Goldmedaille, Kim Gyu-rim die Silbermedaille. In der Kategorie Erdsystem holte Kim Gyu-rim Gold, Kim Min-jun Silber.