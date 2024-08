Britisches Sportmedium wählt zehn beste südkoreanische Fußballspieler aller Zeiten aus

Photo : YONHAP News

Das britische Sportmedium GiveMeSport hat am Sonntag (Ortszeit) eine Liste der zehn besten südkoreanischen Fußballspieler aller Zeiten erstellt.An die Spitze der Liste wurde Son Heung-min gesetzt. Son sei ein globaler Superstar und werde von der ganzen Nation verehrt, hieß es. Auch wurde genannt, welche Erfolge Son in der Bundesliga und der Premier League sowie als Nationalspieler erzielt hat.Auf Platz zwei landete Cha Bum-kun. Er sei ein Vorreiter gewesen und habe den Weg für andere koreanische Stars geebnet, um auf der europäischen Bühne erfolgreich zu sein, hieß es mit Verweis auf seine Leistungen in der Bundesliga.Park Ji-sung folgte auf Platz drei. Park sei zu einem der beständigsten Spieler in Europa geworden, schrieb GiveMeSport und hob seine Leistungen in seinen Klubs und in der Nationalmannschaft hervor.An vierter Stelle liegt Kim Min-jae. Kim gehöre zu den besten Abwehrspielern in Europa. Seine Leistungen hätten Neapel zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren verholfen, hieß es.