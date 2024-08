Südkoreas Behörden ergreifen Maßnahmen wegen Covid-19-Ausbreitung

Photo : KBS News

Südkoreas Behörden ergreifen Maßnahmen wegen der erneuten Ausbreitung von Covid-19.Die Entwicklungen werden auch deshalb aufmerksam verfolgt, weil vor kurzem die Schulferien endeten.Die Bildungsbehörden machten die Schulen dringend auf die Regeln zur Infektionsprävention aufmerksam. Schüler mit Symptomen sollen möglichst nicht am Unterricht teilnehmen. Liegt ein ärztliches Attest vor, wird die Abwesenheit nicht als Fehltag berechnet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) erwartet für Ende August bis zu 350.000 Corona-Infektionen in einer Woche. Das entspricht dem höchsten Stand im vergangenen Jahr. Einrichtungen mit infektionsanfälligen Personen sollen daher stärker kontrolliert werden. Auch sollen mehr Medikamente und Testkits in Umlauf gebracht werden.Laut der KCDA beschloss die Regierung auf der Kabinettssitzung am Montag, Rücklagen in Höhe von 326,8 Milliarden Won (245 Millionen Dollar) für weitere Käufe von Corona-Medikamenten bereitzustellen. Mit dem Geld können Medikamente für rund 262.000 Personen beschafft werden.Seit Covid-19 wieder grassiert, stieg der Verbrauch von Medikamenten für die Behandlung von Corona-Patienten innerhalb eines Monats um mehr als das Vierzigfache. KDCA und das Finanzministerium bemühen sich daher seit Ende Juli um zusätzliche Finanzmittel für den Kauf von Medikamenten.