Verbraucherstimmung trübt sich ein

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im August eingetrübt.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Dienstag sank der Konsumklimaindex CCSI im August gegenüber dem Vormonat um 2,8 Punkte auf 100,8.Der Index war zuvor zwei Monate in Folge gestiegen.Ein Wert über 100 besagt, dass die Verbraucher für die Wirtschaftslage optimistisch sind. Ein Wert unter 100 weist auf eine negative Einschätzung hin.Die Notenbank führte den Rückgang auf die jüngste Talfahrt an der Börse aufgrund der Besorgnis über eine Rezession in den USA zurück. Als weiterer Grund wurden die Zahlungsverzögerungen bei den Online-Marktplätzen TMON und WeMakePrice genannt.Unter den Teilindikatoren des CCSI sank der Index für Zinsaussichten um zwei Punkte auf 93. Der Index für Preisaussichten für Wohnimmobilien kletterte um drei Punkte auf 118.