Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat sich am Dienstag erholt präsentiert.Der Index rückte um 0,83 Prozent auf 2.696,63 Zähler vor.In der Nacht hatten Nasdaq und S&P 500 in den USA den achten Handelstag in Folge zulegen können.Die Aktien in Seoul hätten dank des Schwungs an der US-Börse und der internationalen Zentralbankkonferenz Jackson Hole Boden gut gemacht, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.