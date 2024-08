Verschwindend geringe Zahl der Medizinstudierenden erscheint zum Unterricht

Photo : KBS News

Inmitten des Streits um mehr Studienplätze nimmt weiterhin nur eine verschwindend geringe Zahl der Medizinstudierenden am Unterricht teil.Lediglich 2,7 Prozent aller Medizinstudierenden erscheinen zum Unterricht. Das geht aus Daten hervor, die das Bildungsministerium dem Büro der Abgeordneten Jin Sun-mee von der Demokratischen Partei überließ.Den Daten zufolge sind mit Stand 22. Juli nur 495 der 18.217 Studierenden der 40 medizinischen Fakultäten des Landes zum Unterricht erschienen.An vier Schulen nahm kein einziger Student am Unterricht teil.Das Bildungsministerium hatte im Juli mit verschiedenen Maßnahmen zu beschwichtigen versucht. Unter anderem wurde die Frist für die Notenvergabe verlängert. Damit sollten Medizinstudierende zur Rückkehr in die Hörsäle motiviert werden. Diese hatten aus Protest gegen mehr Studienplätze kollektiv Urlaub genommen und waren dem Unterricht ferngeblieben. Die Studierenden ließen sich trotz dieser Maßnahmen aber nicht umstimmen.