Südkorea und USA nach Angaben Seouls zur Denuklearisierung Nordkoreas entschlossen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA sind nach Angaben der südkoreanischen Regierung zur Denuklearisierung Nordkoreas entschlossen.Das sei der feste Wille der internationalen Gemeinschaft und damit auch Südkoreas und der USA. Südkoreas Regierung werde auf der Grundlage einer engen Abstimmung mit den USA konsequent Bemühungen um die Denuklearisierung Nordkoreas unternehmen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lee Jae-woong.Anlass für die Äußerung ist, dass im neuen Parteiprogramm der Demokratischen Partei der USA anders als in der Vergangenheit das Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas nicht mehr genannt wird.Laut einigen Beobachtern könnte dies den Eindruck erwecken, dass Nordkorea als Atommacht anerkannt werden soll.Das neue Parteiprogramm wurde am Montag (Ortszeit), dem ersten Tag des Parteitags der Demokraten, per Abstimmung beschlossen.