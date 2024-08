Südkoreanisches Team für Paralympische Spiele nach Paris aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Teams für die Paralympischen Sommerspiele 2024 ist am Mittwoch nach Paris aufgebrochen.Südkorea entsendet eine 177-köpfige Delegation zu den Paralympics, die vom 28. August bis 8. September stattfinden werden. Sie umfasst 83 Athletinnen und Athleten in 17 Sportarten und 94 Funktionäre.Der Chef de Mission Bae Dong-hyun wies darauf hin, dass die Athleten lange und hart trainiert hätten. Er rief sie dazu auf, jeden Wettkampf der Paralympics zu genießen.Südkorea will mindestens fünf Goldmedaillen gewinnen und in der Gesamtwertung unter die ersten 20 kommen.