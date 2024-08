Unternehmensstimmung trübt sich im August ein

Photo : KBS News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich aufgrund der schwachen Binnennachfrage und Unsicherheit über die Entwicklung der Weltkonjunktur eingetrübt.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch lag der Composite Business Sentiment Index (CBSI), ein neu eingeführter Geschäftsklimaindex, für die gesamte Industrie im August bei 92,5. Dies seien 2,6 Punkte weniger als im Vormonat.Ein Wert über 100 besagt, dass die Unternehmen verglichen mit dem langfristigen Durchschnitt optimistischer gestimmt sind. Ein Wert unterhalb der Schwelle steht für einen pessimistischen Ausblick.Der CBSI im verarbeitenden Gewerbe verlor gegenüber dem Vormonat um 2,9 Punkte auf 92,8. Im nicht-produzierenden Gewerbe fiel der Wert um 2,4 Punkte auf 92,2.Der Business Survey Index (BSI) für die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe sank im August um zwei Punkte verglichen mit dem Vormonat auf 71.Herstellende Unternehmen nannten am häufigsten die schwache Binnennachfrage als Herausforderung für ihr Geschäft. Dahinter folgten die unsichere Wirtschaftslage und schwache Ausfuhren.Der BSI im nicht-produzierenden Gewerbe fiel um einen Punkt auf 70. In der Branche wird ebenfalls die schwache Inlandsnachfrage als größte Schwierigkeit für das Geschäft betrachtet.