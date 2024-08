KDCA: Corona-Welle wird bis Ende August andauern

Photo : KBS News

Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) rechnet ab Ende August mit einem Abklingen der Corona-Sommerwelle.Die Situation werde ohne Ausrufung einer höheren Krisenstufe gehandhabt.Es sollen aber mehr Corona-Medikamente noch früher als ursprünglich geplant importiert werden. Am 26. August sollen Medikamente für rund 180.000 Personen eintreffen.Darüber hinaus soll ein an die Omikron-Variante JN.1 angepasster Impfstoff beschafft werden, der gegen die derzeit grassierenden Varianten wirksam ist. Die Impfungen damit sollen im Oktober beginnen.KDCA-Chefin Jee Young-mee sagte, dass die aktuelle Welle auch mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln beherrschbar sei. Eine erneute Einführung von Abstandsregeln oder eine höhere Warnstufe seien nicht erforderlich.Die Zahl der stationär versorgten Corona-Patienten stieg laut einer Untersuchung in 220 Kliniken von 226 in der dritten Juliwoche auf 1.366 in der zweiten Augustwoche.Jee kündigte die Errichtung eines Arbeitsstabs der lokalen Verwaltungen an. Damit soll das Patientenmanagement in öffentlichen Gesundheitszentren bereits ab der Anfangsphase eines Ausbruchs verbessert werden.