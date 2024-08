Zentralbank friert Leitzinssatz erneut ein

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leitzinssatz wird erneut unverändert bei 3,5 Prozent belassen.Die Zentralbank beschloss am Donnerstag, den Zinssatz im 13. Monat in Folge einzufrieren.Sie hielt damit für den längsten Zeitraum seit ihrem Bestehen am selben Zinsniveau fest.Trotz eines wachsenden Drucks für eine Zinssenkung sowohl von Seiten der Politik als auch des Marktes sah sich die Notenbank nach eigenen Angaben wegen Unsicherheiten auf dem Immobilien- sowie Finanzmarkt zu ihrer Entscheidung gezwungen.Die Wohnungspreise setzen ihren Höhenflug fort, die Konsumentenkredite stiegen trotz mehrmaliger Zinserhöhungen der Banken steil an. Zudem liege die Preisteuerungsrate im Juli mit 2,6 Prozent weit über der Zielmarke von zwei Prozent.Die Zentralbank korrigierte außerdem ihre Wachstumsprognose für die nationale Wirtschaft von 2,5 Prozent auf 2,4 Prozent nach unten.