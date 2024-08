Präsident Yoon besucht Armee-Kommando in Yongin

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch das Kommando der Armee in Yongin besucht.Beim Besuch des Kommandos südlich von Seoul wurde er über das am Montag gestartete elftägige Militärmanöver Ulchi Freedom Shield informiert.Yoon warnte bei dem Termin erneut vor nordkoreanischen Provokationen. Nur eine robuste Abschreckung könne Nordkoreas Regime von einer Fehlkalkulation abhalten, sagte er.Der Präsident unterstrich außerdem die Bedeutung gemeinsamer Übungen mit den USA für die Verteidigungsbereitschaft und militärische Aufstellung der Verbündeten angesichts zunehmender Bedrohungen durch Nordkorea.Nordkorea müsse deutlich gemacht werden, dass eine Invasion Südkoreas das Ende des Regimes in Pjöngjang bedeuten würde, so Yoon.Das Staatsoberhaupt rief zudem zur Schaffung starker Kapazitäten für die Abwehr nordkoreanischer Artilleriegranaten und Raketen auf. Denn diese Waffen befänden sich in Schlagdistanz zum Großraum Seoul, in dem mehr als 50 Millionen Menschen lebten.Nordkoreas weitreichende Artillerie und Militärstützpunkte müssten in der Frühphase eines Kriegs überwältigt werden, forderte er.Yoon besuchte als erster amtierender Präsident den Sitz des Armee-Kommandos seit dessen Gründung im Jahr 2019. Dieses entstand durch den Zusammenschluss von zwei Kommandostellen.