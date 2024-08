„Billboard Korea” feiert nächsten Dienstag offiziellen Start

Photo : YONHAP News

„Billboard Korea“ wird am nächsten Dienstag offiziell starten.Billboard Korea teilte mit, dass es zum Start am 27. August die Veranstaltung „Billboard K Power 100“ geben werde.Daran würden der Präsident von Billboard Mike Van und Redaktionsleiterin Hannah Karp teilnehmen. Gefeiert werde die fast 100-jährige Geschichte der koreanischen Popmusik. Außerdem werde der Einfluss der koreanischen Musik, darunter K-Pop, auf die globale Musikindustrie beleuchtet, hieß es.Darüber hinaus soll ein in koreanischer und englischer Sprache verfasstes Namenslexikon von Repräsentanten koreanischer Musik vorgestellt werden. Dieses soll jährlich aktualisiert werden.Kim Yu-na, CEO von Billboard Korea, versprach die Schaffung von Brückenköpfen, um koreanischen Künstlern, wie seit Jahrzehnten gewünscht, besseren Zugang zu ausländischen Märkten zu ermöglichen.