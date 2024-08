Südkoreaner im Juli zweitgrößte Besuchergruppe in Japan

Die Südkoreaner sind im Juli die zweitgrößte Besuchergruppe in Japan gewesen.Nach Angaben der Japanischen Fremdenverkehrszentrale (JNTO) am Mittwoch kamen im vergangenen Monat 3,29 Millionen ausländische Staatsangehörige nach Japan. Das sei ein Anstieg von 41,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Damit wurde der im Juni aufgestellte Monatsrekord von 3,13 Millionen Besuchern gleich wieder erneuert.Chinesen machten mit 777.000 die größte Besuchergruppe aus, gefolgt von Südkoreanern mit 758.000.Im gesamten Zeitraum Januar bis Juli liegt Südkorea mit 5,2 Millionen Besuchern in Japan an der Spitze. Dahinter folgt China mit 3,84 Millionen.Bleibt der aktuelle Trend bestehen, wird Japan dieses Jahr voraussichtlich einen Rekord ausländischer Besucher verzeichnen.