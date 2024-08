Photo : KBS News

Südkorea will weitere Freihandelsabkommen abschließen und seine Lieferketten diversifizieren und verstärken.Das sieht die von der Regierung am Donnerstag vorgestellte Roadmap für die Handelspolitik vor.Demnach soll das Netzwerk der Freihandelspakte stark erweitert werden. Insbesondere sollen mit asiatischen und afrikanischen Ländern, die über hohe Vorkommen an kritischen Mineralien verfügen und viel Wachstumspotenzial haben, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) abgeschlossen werden. Abschließend soll das Handelsnetzwerk auf noch unerschlossene benachbarte Märkte ausgeweitet werden.Südkorea will sich zudem für neue Verhandlungen über einen trilateralen Freihandelspakt mit China und Japan einsetzen. Die Verhandlungen waren aufgrund der Corona-Pandemie und angespannter Beziehungen unterbrochen worden.Im Bereich der Lieferketten soll die multilaterale Zusammenarbeit, darunter im Rahmen des Lieferkettenabkommens des Indopazifischen Wirtschaftlichen Rahmenwerks (IPEF), weiter verfolgt werden. Parallel dazu sollen bis 2027 bilaterale Abkommen zur Lieferkettenkooperation mit wichtigen Partnerländern wie Australien und Indonesien abgeschlossen werden, hieß es.