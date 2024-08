Unangekündigte Schleusenöffnung in Nordkorea: Südkorea mahnt zu Einhaltung von Vereinbarung

Photo : YONHAP News

Nach einer unangekündigten Schleusenöffnung in Nordkorea hat Südkorea zur Einhaltung von Abmachungen gemahnt.Gemäß einer innerkoreanischen Vereinbarung muss Nordkorea vorab darüber informieren, wenn Wasser aus seinem Hwanggang-Damm am Oberlauf des grenzüberschreitenden Flusses Imjin abgelassen werden soll.Am Vormittag gemachten Beobachtungen zufolge habe Nordkorea Wasser aus dem Hwanggang-Damm abgelassen, teilte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag gegenüber der Presse mit.Der Wasserstand an der Brücke Imjin auf der südkoreanischen Seite des Imjin war von weniger als einem Meter gegen 17 Uhr am Mittwoch rapide angestiegen. Um 6.10 Uhr am Donnerstag erreichte der Pegel 6,79 Meter und sank anschließend wieder allmählich. Um 11.20 Uhr wurden 6,07 Meter gemessen.Das Büro für den Hochwasserschutz am Fluss Han gab um 4.30 Uhr eine Hochwasserwarnung (Richtwert: 7,0 Meter) für die Imjin-Brücke im Landkreis Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi heraus.