Südkorea hielt Übung zur Verteidigung Dokdos ab

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte haben am Mittwoch ihre regelmäßige Übung zur Verteidigung der Felseninseln Dokdo abgehalten.Die „Übung zur Verteidigung des Territoriums im Ostmeer“ findet jährlich zweimal statt, die gestrige Übung war die erste in diesem Jahr.Das Manöver sei unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt worden, und zwar auf ähnliche Weise und in ähnlichem Umfang wie beim letzten Mal, teilte die Marine mit.Wie verlautete, seien Kriegsschiffe der Marine und Küstenwache im Einsatz gewesen. Es seien aber keine Marineinfanteristen auf Dokdo gelandet.Die erste Übung zur Verteidigung von Dokdo hatte im Jahr 1986 stattgefunden. Seit 2003 findet die Übung zweimal jährlich statt.Die gestrige Übung war die fünfte Übung zum Schutz Dokdos seit der Amtseinführung von Präsident Yoon Suk Yeol im Mai 2022. Die vier vorigen Übungen waren ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten worden.Japan habe auf diplomatischem Wege gegen das Manöver protestiert, den Protest habe die Regierung aber zurückgewiesen, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Dokdo gehöre historisch, geografisch und völkerrechtlich zu Südkorea. Seoul werde gegen Japans ungerechtfertigte Ansprüche auf Dokdo weiterhin resolut vorgehen, sagte ein Beamter des Außenministeriums.