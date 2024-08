Chef des Außenausschusses des US-Senats: Harris würde an Ziel der Denuklearisierung Koreas festhalten

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Außenausschusses des US-Senats, Ben Cardin, rechnet mit einem Festhalten am Ziel der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, sollte Kamala Harris Präsidentin werden.Das antwortete der Demokrat auf Fragen zur Nichtnennung dieses Ziels im neuen Parteiprogramm.Korea sollte denuklearisiert werden, das sei immer das Ziel der Demokraten gewesen, sagte Cardin am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Chicago, wo zurzeit der Parteitag stattfindet.Auf eine Frage, wie Harris mit der wachsenden nordkoreanischen Bedrohung umgehen würde, unterstrich er die Bedeutung von Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel sowie Chinas Rolle.Die koreanische Halbinsel sei sehr entscheidend, es sollte dort keine Atomwaffen geben. Die Demokraten hofften, dass China im Umgang mit dieser Herausforderung mithelfe, sagte er.Dass die Demokraten in ihrem neuen Parteiprogramm das Ziel der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel nicht nannten, hatte Fragen aufgeworfen. Dies wurde von manchen Beobachtern als Signal für einen politischen Kurswechsel aufgefasst oder Berücksichtigung der Tatsache, dass Nordkorea keine Bereitschaft für Gespräche oder Schritte in Richtung einer Denuklearisierung erkennen lässt.