KBS Symphony Orchestra nimmt an International Chopin and his Europe Music Festival teil

Photo : YONHAP News

Das KBS Symphony Orchestra hat als erstes südkoreanisches Orchester am International Chopin and his Music Festival teilgenommen.Das Sinfonieorchester teilte mit, dass es bei der 20. Auflage des Festivals am Donnerstag (Ortszeit) im Konzertsaal der Philharmonie Warschau ein Programm aus Werken koreanischer und polnischer Komponisten präsentiert habe.Gespielt wurden „Arirang Fantasy“ von Choi Sung-hwan, das 1. Violinkonzert des polnischen Komponisten Karol Szymanowski und die 8. Sinfonie von Antonín Dvořák.Das Orchester wird auch am Freitag auftreten. Gemeinsam mit Pianist Eric Lu werden das 2. Klavierkonzert von Frédéric Chopin und die 2. Sinfonie von Jean Sibelius gespielt.Das KBS Sinfonieorchester wurde anlässlich 35 Jahre diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Polen als erstes südkoreanisches Orchester eingeladen. Das Orchester ist zudem das einzige asiatische Team beim diesjährigen Festival.Am Samstag wird das KBS Sinfonieorchester als erstes asiatisches Orchester beim Festival Spilberk auftreten, das in der Festung Spilberk im tschechischen Brünn stattfindet. Dazu wurde es als erstes südkoreanisches Orchester eingeladen.Das KBS Sinfonieorchester möchte dem Publikum in Europa, die Heimat der klassischen Musik, Auftritte präsentieren, die den Status von K-Classic zeigen, sagte ein Vertreter des Orchesters.