Zentralbank erwartet für 3. und 4. Quartal Wachstum von weniger als einem Prozent

Photo : KBS News

Die südkoreanische Wirtschaft wird laut Prognosen der Zentralbank im dritten und vierten Quartal um weniger als ein Prozent wachsen.Im dritten Quartal könnte das reale Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent steigen, im Schlussquartal um 0,6 Prozent, prognostizierte die Bank of Korea (BOK) am Donnerstag in ihrem aktualisierten Wirtschaftsausblick. Dabei wurde die Wachstumsprognose für dieses Jahr von 2,5 Prozent auf 2,4 Prozent herabgesetzt.Es ist das erste Mal, dass die BOK Quartalsprognosen vorlegte. Die Zentralbank hatte beschlossen, ab diesem Monat Prognosen zur Wachstums- und Inflationsrate in jedem Vierteljahr zu präsentieren, um noch detailliertere und aktuellere Informationen zu liefern.Nach Einschätzung der Notenbank soll sich auch im ersten und zweiten Quartal nächsten Jahres die Wachstumstendenz auf ähnliche Weise fortsetzen. Nachdem ein Wachstum von 1,3 Prozent im Auftaktquartal dieses Jahres erzielt worden war, schrumpfte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,2 Prozent. Anschließend soll in den vier aufeinanderfolgenden Vierteljahren stets ein Wachstum im mittleren Null-Prozent-Bereich verzeichnet werden, heißt es.Der Anstieg der Verbraucherpreise wird sich laut der Prognose der BOK auf 2,3 Prozent im dritten Quartal und auf 2,2 Prozent im Schlussquartal verlangsamen. Damit wird sich der Wert dem Inflationsziel von zwei Prozent nähern.