RFA: Nordkorea errichtet in DMZ dicht beieinander stehende Barrieren

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Medienbericht in der demilitarisierten Zone (DMZ) fast lückenlos Barrieren errichtet.Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag (Ortszeit) anhand von Satellitenaufnahmen von der Umgebung der militärischen Demarkationslinie (MDL) in Goseong in der Provinz Gangwon.Auf den am 9. August vom Unternehmen für Erdbeobachtung Planet Labs gemachten Aufnahmen sind längliche Vorrichtungen zu sehen, die als weiße Linie erscheinen.Dies deutet auf schnelle Fortschritte beim Mauerbau in der DMZ hin. Auf einem Satellitenbild vom 17. Juni hatte es zwischen den Vorrichtungen noch Abstände gegeben.Auf Satellitenbildern ist zudem zu erkennen, dass auf der Bahnstrecke Donghae und auf der Autobahn zwischen Wonsan und dem Berg Geumgang Panzersperren errichtet wurden.RFA äußerte die Einschätzung, dass Nordkorea mit den Bauwerken Fluchtwege blockieren und die internen Kontrollen verschärfen wolle. Nach außen hin wolle Nordkorea die feindlichen Beziehungen zu Südkorea deutlich machen.