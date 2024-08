Südkorea, USA und Japan wollen Menschenrechtskonferenz zu Nordkorea veranstalten

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen Anfang Oktober in Washington eine internationale Menschenrechtskonferenz zu Nordkorea veranstalten.Geplant sei ein Track 1.5 Dialog, teilte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Kim In-ae, am Freitag der Presse mit.Ein Track 1.5 Dialog ist ein informeller Diplomatie-Dialog, an dem sowohl Regierungsvertreter als auch nicht staatliche Akteure wie Experten oder Vertreter der Zivilgesellschaft beteiligt sind.Zurzeit werde über die Details gesprochen, darunter die genauen Gesprächsthemen, hieß es.Südkorea, die USA und Japan würden damit erstmals ein separates Treffen zu den Menschenrechten in Nordkorea abhalten.US-Vizeaußenminister Kurt Campbell hatte im Juli den südkoreanischen Vereinigungsminister Kim Yung-ho bei dessen USA-Besuch um die Teilnahme gebeten.