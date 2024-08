Koreanische Schule gewinnt Baseballturnier Koshien in Japan

Photo : YONHAP News

Die Kyoto International High School, eine koreanische Minderheitsschule, hat die Nationale Baseballmeisterschaft der Oberschulen in Japan gewonnen.Mit ihrem ersten Gewinn der Meisterschaft, die „Sommer-Koshien“ genannt wird, schaffte die Mannschaft ein Wunder.Die Kyoto International High School besiegte im Finale am Freitag im Hanshin-Koshien-Stadion in Nishininomiya die Kanto Daiichi High School aus Tokio mit 2:1 nach Verlängerung.Nach dem Sieg sangen die Spieler ihre koreanische Schulhymne. Dies wurde im öffentlich-rechtlichen Sender NHK landesweit live übertragen.Beim Koshien werden die Schulhymnen der teilnehmenden Schulen gespielt. NHK überträgt alle Partien.Das Turnier gilt als wichtiges Karrieresprungbrett für japanische Oberschul-Baseballspieler.Die Kyoto International High School ist die Nachfolgerin der „Kyoto Chosun Middle School“, die 1947 von Koreanern in Japan auf eigene Initiative gegründet wurde.