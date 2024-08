US-Senatoren besuchen im September Südkorea

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von US-Senatoren wird Anfang September zu einem Besuch in Südkorea erwartet.Nach Angaben mehrerer diplomatischer Quellen am Donnerstag (Ortszeit) werden demokratische und republikanische Senatoren unter anderem zur Teilnahme an einem Wirtschaftsdialog zwischen Südkorea, den USA und Japan am 4. September in Seoul nach Südkorea kommen.Wie verlautete, zählten der Republikaner Bill Hagerty, ein Vertrauter des ehemaligen Präsidenten und republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, und der Demokrat Chris Coons, ein enger Vertrauter von Präsident Joe Biden, zur Gruppe.Südkorea erhält durch den Besuch die Gelegenheit, sich über die Politik für die koreanische Halbinsel und den Handel gegenüber Südkorea jeweils des Lagers von Trump und der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu informieren.Der Wirtschaftsdialog zwischen Südkorea, den USA und Japan dient dem Austausch zwischen CEOs und Vertretern des öffentlichen Sektors der drei Länder. Das Treffen findet zum zweiten Mal statt.