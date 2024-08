Harris will mit Nordkorea völlig anders umgehen als Trump

Photo : YONHAP News

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat zum Umgang mit Nordkorea eine völlig andere Auffassung als ihr republikanischer Rivale Donald Trump.Sie werde sich nicht bei Tyrannen und Diktatoren wie Kim Jong-un einschmeicheln, die Trump anfeuerten, sagte Harris in ihrer Rede auf dem Parteitag der Demokraten am Donnerstag (Ortszeit) in Chicago. Diese wüssten, dass er mit Schmeicheleien und Gefälligkeiten leicht zu manipulieren sei.Als Präsidentin werde sie bei der Verteidigung der Sicherheit und der Ideale Amerikas niemals wanken. Denn sie wisse im ständigen Kampf zwischen Demokratie und Tyrannei, wo sie stehe. Sie wisse, wohin die Vereinigten Staaten gehörten, sagte sie weiter.Trump hatte in seiner Rede zur Annahme der Präsidentschaftskandidatur am letzten Tag des Parteitags der Republikaner im Juli gesagt, es sei gut, mit jemandem zurechtzukommen, der viele Atomwaffen besitze. Er werde bei seiner Wiederwahl gut mit Kim auskommen, hatte es geheißen.