Regierung will vor Erntedankfest Chuseok kleine und mittlere Unternehmen stark unterstützen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will vor dem Erntedankfest Chuseok kleine und mittlere Unternehmen mit über 40 Billionen Won oder 30,1 Milliarden Dollar unterstützen.Das wurde am Sonntag bei einer Sitzung im Büro des Ministerpräsidenten in Seoul beschlossen. Daran nahmen Vertreter der Regierung und der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) teil.Parteisprecherin Han Zeea sagte nach der Sitzung, dass anlässlich der Feiertage Mitte September Maßnahmen für mehr Preisstabilität und die Unterstützung von Kleinbetrieben beschlossen worden seien.Geplant ist, die Rekordmenge von 170.000 Tonnen Nahrungsmitteln auf den Markt zu bringen, die zum Erntedankfest besonders nachgefragt sind. Dazu zählen Kohl, Äpfel und Birnen.Außerdem soll es eine Befreiung von Mautgebühren sowie Rabatte für Fahrten mit den Schnellzügen KTX und SRT zwischen den Provinzen und der Hauptstadtregion geben.Geschenksets, die Produkte aus Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei enthalten, werden zum ermäßigten Preis angeboten. Der Eintritt zu Palästen und anderen kulturellen Stätten wird an den Chuseok-Feiertagen frei sein.