Südkorea und USA halten gemeinsame Landungsübung Ssangyong ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA halten seit dem heutigen Montag eine gemeinsame amphibische Landungsübung ab.Laut der südkoreanischen Marine findet die Übung Ssangyong bis 7. September an der Ostküste und in der südöstlichen Stadt Pohang statt. Damit sollen die Gefechtsbereitschaft und die Interoperabilität verbessert werden.Es werden Landungstruppen auf Divisionsebene und etwa 40 Schiffe mobilisiert, darunter zwei amphibische Angriffsschiffe Südkoreas, ROK Dokdo und ROK Marado, und das amphibische Angriffsschiff der USA, USS Boxer.Erstmals nimmt außerdem das im September letzten Jahres gegründete südkoreanische Kommando für Drohneneinsätze an der Übung teil. Dieses wird Drohnen für die Vorausaufklärung einsetzen. Es handelt sich bei dem Kommando um Südkoreas erste gemeinsame Kampftruppe bestehend aus Soldaten von Heer, Marine, Luftwaffe und Marineinfanterie.Eine weitere Besonderheit ist, dass die Marineinfanterien beider Länder erstmals eine gemeinsame Stabsgruppe bilden. Diese wird die Landungsübung an Bord der ROK Marado leiten.