Neuseelands Premierminister besucht Südkorea Anfang September

Photo : KBS News

Christopher Luxon, der Premierminister von Neuseeland, wird am 4. September zu einem offiziellen zweitägigen Besuch nach Südkorea reisen.Das Präsidialamt teilte am Montag mit, dass Präsident Yoon Suk Yeol während dieses Zeitraums ein Gipfeltreffen mit Premierminister Luxon abhalten wird, um die praktische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sowie Möglichkeiten zur Förderung der Zusammenarbeit auf regionaler und internationaler Ebene zu erörtern.Yoon und Luxon trafen sich bereits letzten Monat während des NATO-Gipfels in Washington, D.C., im Rahmen des Treffens der Indopazifischen Partnerländer (Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland).Bei diesem Treffen bekräftigten beide Staatsoberhäupter ihre gemeinsame Entschlossenheit, gegen die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea vorzugehen.