Präsident Yoon will diese Woche Öffentlichkeit über Reformergebnisse und -pläne unterrichten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will diese Woche die bisherigen Ergebnisse wichtiger Reformen und künftige Pläne erläutern.Der Präsident werde dem Volk bei einem Briefing seine Ambitionen für wichtige Staatsaufgaben ausführlich mitteilen, sagte der präsidiale Stabschef Chung Jin-suk am Sonntag.Yoon wird der Öffentlichkeit die bisherigen Errungenschaften in Bezug auf die Reformen in den Bereichen Rente, Bildung, Arbeitsmarkt und Gesundheitswesen sowie hinsichtlich der niedrigen Geburtenrate und die künftigen Aufgaben erklären. Auch wird er Fragen der Presse beantworten.Es gilt außerdem als möglich, dass Yoon direkte Botschaften zu Nordkorea und den Beziehungen mit Japan aussenden oder sich während der Frage-Antwort-Runde dazu äußern wird.Yoon will den Schwerpunkt auf den Reformplan der Regierung für die nationale Rente legen. Vorgesehen ist eine Strukturreform für mehr Generationengerechtigkeit.