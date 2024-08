Nordkoreas Machthaber überwacht Test von Kamikazedrohnen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen Leistungstest neuer Drohnen beaufsichtigt und die Entwicklung weiterer Kamikazedrohnen gefordert.Wie die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ am Montag schrieb, habe Kim dem Test des Drohneninstituts der Akademie für Verteidigungswissenschaften am Samstag beigewohnt.Die Zeitung stellte die getesteten Drohnen vor. Sie hätten den Auftrag, feindliche Ziele am Boden und im Meer anzugreifen. Bei dem Test hätten sie verschiedene festgelegte Routen abgeflogen und alle vorgegebenen Ziele genau erkannt und zerstört, hieß es.Kim forderte laut dem Bericht, sowohl strategische Unterwasser-Waffensysteme wie Atom-Torpedos als auch verschiedenartige Unterwasser-Kamikazedrohnen laufend zu entwickeln.Auch ordnete er eine aktive Anwendung von KI-Technologie für die Drohnenentwicklung an.Es ist das erste Mal, dass Nordkorea Kamikazedrohnen präsentiert hat.