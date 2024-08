Außenministerium erklärt Annexion Koreas durch Japan für von Anfang an ungültig

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat es als „von Anfang an ungültig“ erklärt, dass Japan im Jahr 1910 Korea dessen Souveränität beraubt hatte.Eine entsprechende Antwort habe das Ministerium auf Anfrage der Organisation Befreiungsverband geschickt, hieß es am Freitag.Der Befreiungsverband, eine von Unabhängigkeitsaktivisten und ihren Nachfahren sowie Hinterbliebenen gegründete Organisation, hatte in einem Schreiben an Außenminister Cho Tae-yul am 22. August gefordert, die Position der Regierung dazu mitzuteilen, ob die Annexion Koreas durch Japan illegal und ungültig gewesen sei.Die Position der südkoreanischen Regierung zu Artikel 2 des Vertrags über grundlegende Beziehungen zwischen der Republik Korea und Japan könne in der im Juli 1965 von der Regierung veröffentlichten Erläuterung zu Verträgen und Abkommen zwischen beiden Ländern festgestellt werden, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Freitag.Darin stehe, dass der sogenannte Japan-Korea-Annexionsvertrag und alle früheren zwischen dem Kaiserreich Korea und dem Kaiserreich Japan unterzeichneten Vereinbarungen ungültig seien.Seoul habe bisher konsequent an der Position festgehalten, dass der Annexionsvertrag gegen den Willen des koreanischen Volks und unter Zwang geschlossen worden und daher von Anfang an ungültig sei. An dieser Position werde sich nichts ändern, hieß es.