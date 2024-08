Seoul und Washington sprechen über Streit um geplantes AKW-Projekt in Tschechien

Photo : YONHAP News

Die Regierungen Südkoreas und der USA versuchen in Gesprächen einen Streit zwischen Unternehmen beider Länder wegen eines Atomkraftprojekts in Tschechien beizulegen.Beide Regierungen stimmten darin überein, dass ein großer Bedarf an einer Zusammenarbeit im gesamten Energiebereich, einschließlich Kernenergie, erneuerbarer Energien und Wasserstoff, bestehe, sagte ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul am Samstag.Damit die Lieferung von Reaktoren an Tschechien reibungslos erfolgen könnte, wolle Südkorea sich auf der Grundlage des festen koreanisch-amerikanischen Bündnisses mit der US-Seite weiter eng beraten, hieß es.Der koreanische Kraftwerksbetreiber Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) wurde im Juli zum bevorzugten Bieter für den Bau von Kernkraftwerksblöcken in Tschechien im Wert von 24 Billionen Won (18 Milliarden Dollar) ausgewählt.Das US-Unternehmen Westinghouse Electric Company hatte im Oktober 2022 eine Klage gegen KHNP bei einem US-Gericht eingereicht, um den Export des koreanischen Reaktormodells „APR1400“ nach Tschechien zu verhindern. Denn das Modell beruhe auf Technologien von Westinghouse.