Kospi startet mit Verlusten in die Woche

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit Verlusten in die Woche gestartet.Der Index verlor 0,14 Prozent auf 2.698,01 Zähler.Fed-Chef Jerome Powell hatte am Freitag eine Zinssenkung in Aussicht gestellt. Daraufhin kam es an der südkoreanischen Börse nach einem Anstieg am Morgen zu Gewinnmitnahmen.Die Zinssenkung sei bereits in den Kursen berücksichtigt gewesen, wichtig seien jetzt die Fundamentaldaten, wurde Lee Eun-taek von KB Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Der Markt werde nun auf die Unternehmensbilanzen schauen, hieß es weiter.