Rund 180 Südkoreaner reisten jüngst für religiöse Veranstaltung nach Israel

Photo : Social media X @N12News

Rund 180 Südkoreaner sind jüngst für die Teilnahme an einer religiösen Veranstaltung nach Israel gereist.Die Gruppe reiste ungeachtet der Spannungen in der Region und des Hisbollah-Angriffs auf Israel in das Land.Die südkoreanische Botschaft soll laut Berichten am Sonntag Kenntnis davon bekommen haben.Damit halten sich zurzeit rund 680 Südkoreaner in Israel auf.Südkorea rät den Landsleuten eindringlich zum Verlassen Israels.Ein Beamter des Außenministeriums sagte, dass bislang keine Berichte vorlägen, nach denen Südkoreaner zu Schaden gekommen seien. Das Ministerium wolle weiterhin Maßnahmen für die Sicherheit der Landsleute in der Region ergreifen.Im Libanon halten sich zurzeit etwa 90 Südkoreaner auf, 100 im Iran.