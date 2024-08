Regierungspartei schlägt Neuverhandlung der Medizin-Studienplätze 2026 vor

Photo : KBS News

Die Regierungspartei Macht des Volkes hat der Regierung vorgeschlagen, die geplante Erhöhung der Studienplätze an den medizinischen Fakultäten für das Jahr 2026 zu überdenken.Laut einer Regierungsquelle habe der Parteivorsitzende Han Dong-hoon diesen Vorschlag informell unterbreitet.Mit neuen Verhandlungen sollten die Assistenzärzte zur Rückkehr an ihre Arbeitsplätze bewegt werden. Auch könne man Zeit für weitere Diskussionen über langfristige Maßnahmen gewinnen.Das Präsidialamt betonte jedoch, dass es keine Änderungen an der bestehenden Regierungsstrategie geben werde.Am 20. August traf sich Parteichef Han privat mit Park Dan, dem Leiter des Dringlichkeitsausschusses der Vereinigung von Assistenzärzten KIRA, um nach Lösungen für die Krise im Gesundheitssektor zu suchen.