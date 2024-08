Seoul Metro will Dokdo-Video an U-Bahnhöfen zeigen

Photo : YONHAP News

Seoul Metro hat beschlossen, an einigen U-Bahnhöfen ein Video der Felseninseln Dokdo zu zeigen.Ein Mitarbeiter des städtischen U-Bahnbetreibers gab am Dienstag den Plan bekannt, bis Anfang nächsten Monats Fernsehgeräte in den Stationen Jamsil, Anguk und Gwanghwamun zu installieren, auf denen ein Video von Dokdo in den vier Jahreszeiten gezeigt wird.Ursprünglich habe die Firma geplant, Miniaturmodelle aufzustellen. Aus Wartungsgründen habe sie sich jedoch für das Video entschieden, hieß es.An den U-Bahnhöfen Rathaus, Flughafen Gimpo und Itaewon bekommen die vorhandenen Nachbauten einen neuen Anstrich.Die Stadt Seoul hatte die Dokdo-Modelle an einigen U-Bahnstationen wegen Abnutzungserscheinungen entfernt. Dies sorgte für Kritik, dass es sich um einen Versuch handele „Dokdo auszulöschen“ oder aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verdrängen.Auf Dokdo erhebt auch Japan Gebietsansprüche, die Südkorea aber entschieden zurückweist.