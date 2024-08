Südkoreas Verteidigungsetat soll 2025 erstmals 60 Billionen Won übertreffen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungshaushalt wird nächstes Jahr voraussichtlich erstmals über 60 Billionen Won betragen.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Dienstag sieht die Regierung für diesen Bereich ein Budget von 61,58 Billionen Won (rund 46,3 Milliarden Dollar) für das Jahr 2025 vor. Dies seien 3,6 Prozent mehr als in diesem Jahr.Die Ausgaben für den Unterhalt der Streitkräfte sollen gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent auf 43,51 Billionen Won (32,7 Milliarden Dollar) steigen. Für die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit sollen 18,07 Billionen Won (knapp 13,6 Milliarden Dollar), damit 2,4 Prozent mehr, ausgegeben werden.Von den Kosten für den Unterhalt der Streitkräfte sind über 22,8 Billionen Won (17,1 Milliarden Dollar) für Personal vorgesehen.Von den Ausgaben für eine bessere Verteidigungsfähigkeit sollen 6,16 Billionen Won (4,6 Milliarden Dollar) in die Stärkung des koreanischen Drei-Achsen-Systems gegen Nordkoreas Atom- und Massenvernichtungswaffen fließen.