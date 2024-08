Photo : YONHAP News

Die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris werden am Mittwoch (Ortszeit) feierlich eröffnet.Während der zwölf Wettkampftage konkurrieren mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten aus 182 Ländern um 549 Goldmedaillen in 22 Sportarten.Die südkoreanische Delegation besteht aus 177 Personen, darunter 83 Athleten in 17 Sportarten.Südkorea will mindestens fünf Goldmedaillen gewinnen und unter die 20 besten Nationen in der Gesamtwertung kommen.Die Paralympics gehen am 8. September zu Ende.