Regierung sieht im Haushalt für 2025 Ausgabensteigerung um 3,2 Prozent vor

Photo : KBS News

Die Regierung hat die Gesamtausgaben in ihrem Haushaltsplan für 2025 auf 677,4 Billionen Won (509 Milliarden Dollar) festgesetzt.Dies entspricht einem Anstieg von 3,2 Prozent verglichen mit dem diesjährigen Haushalt.Damit soll der Anstieg das zweite Jahr in Folge bei rund drei Prozent liegen. Dieses Jahr wurde mit 2,8 Prozent das bisher geringste Ausgabenplus verbucht.Der größte Anteil entfällt mit 36,8 Prozent auf den Bereich Gesundheit, Wohlfahrt und Beschäftigung. Hierfür sollen 249 Billionen Won (187 Milliarden Dollar), damit 4,8 Prozent mehr als dieses Jahr, ausgegeben werden.Die kräftigste Ausgabensteigerung ist für Forschung und Entwicklung vorgesehen. Nach einer drastischen Kürzung in diesem Jahr hob die Regierung das F&E-Budget für nächstes Jahr um 11,8 Prozent auf 29,7 Billionen Won (22,3 Milliarden Dollar) an.Die Regierung rechnet aufgrund einer minimalen Ausgabensteigerung damit, dass das Verhältnis des Haushaltsdefizits zum Bruttoinlandsprodukt von 3,6 Prozent im laufenden Jahr auf 2,9 Prozent im kommenden Jahr verringert werden kann.