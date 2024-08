Präsident Yoon fordert Effizienz bei Staatsausgaben

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat hinsichtlich des Haushaltsplans für 2025 die Effizienz bei den Staatsausgaben unterstrichen.Yoon sagte am Dienstag, dass die Staatsschulden während der fünfjährigen Amtszeit der Vorgängerregierung um mehr als 400 Billionen Won (300 Milliarden Dollar) gestiegen seien.Angesichts dieser Lage wolle die Regierung ihre Budgetmittel im Einklang mit dem Prinzip solider Finanzen auf die Bereiche konzentrieren, in denen Geld besonders dringend gebraucht werde, hieß es.Eine deutliche Ausgabenerhöhung wurde für die Förderung der regionalen und grundlegenden medizinischen Dienste beschlossen, und zwar von etwa 800 Milliarden Won (600 Millionen Dollar) in diesem Jahr auf zwei Billionen Won (1,5 Milliarden Dollar).Mehr Geld wird vor allem für die Aufstockung des medizinischen Personals und die Absicherung gegen Behandlungsfehler eingesetzt.