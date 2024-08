KHNP reagiert auf Einspruch von Westinghouse gegen AKW-Projekt in Tschechien

Photo : YONHAP News

Der US-Hersteller von Atomreaktoren, Westinghouse Electric Company, hat sich direkt an die tschechische Regierung gewandt, um zu verhindern, dass ein koreanisches Unternehmen den Zuschlag für ein dortiges Kernkraftprojekt erhält.Das US-Unternehmen argumentiert, dass es im Besitz der von KHNP verwendeten Reaktortechnologie sei, die nun an andere Länder wie Tschechien exportiert werden soll. Die Technologie unterliege damit der Exportkontrolle der USA.Der Kraftwerksbetreiber Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) teilte in einer Stellungnahme am Dienstag mit, dass Westinghouse dieselbe Behauptung bereits gemacht habe, als Tschechien den bevorzugten Bieter für das Projekt bekannt gab.KHNP werde auf den Rechtsstreit und die Schlichtung angemessen reagieren, damit diese keinen Einfluss auf das Projekt in Tschechien hätten, hieß es weiter.Westinghouse hatte am Montag bekannt gegeben, dass es bei der tschechischen Kartellbehörde Einspruch gegen die Entscheidung des Energieversorgungsunternehmens CEZ eingelegt habe, KHNP als bevorzugten Bieter für den Bau von neuen Reaktoren im Kernkraftwerk Dukovany auszuwählen.