Premier Han fordert von Gesundheitsgewerkschaft Verzicht auf angekündigten Streik

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die Gewerkschaft von Beschäftigten im Gesundheits- und Medizinbereich KHMU aufgefordert, ihren Streikplan rückgängig zu machen.Gewerkschaftlich organisierte Krankenschwestern und Medizintechniker kündigten an, am Donnerstag landesweit an 61 Krankenhäusern gleichzeitig ihre Arbeit niederzulegen.Han äußerte sein großes Bedauern darüber, dass die KHMU einen Generalstreik beschlossen habe, während medizinische Einrichtungen aufgrund des Fernbleibens von Assistenzärzten und der erneuten Ausbreitung von Covid-19 immer stärker ausgelastet seien.Die Regierung bemühe sich um eine schnelle Verabschiedung des Krankenschwesterngesetzes in der Nationalversammlung. Dadurch wolle die Regierung auch konkrete Maßnahmen zur besseren Behandlung der Beschäftigten im Gesundheits- und Medizinbereich ausarbeiten, erklärte Han.Darüber hinaus rief er die Beschäftigten in diesem Bereich zur weiteren Unterstützung für die Vollendung der Reform auf.