Südkoreas Außenminister und CEPI-Chef diskutieren über Kooperation gegen künftige Pandemien

Außenminister Cho Tae-yul ist am Montag in Seoul mit Richard Hatchett, CEO der Koalition für Innovationen in der Epidemie-Vorbeugung (CEPI), zu einem Gespräch zusammengekommen.Dabei sei über Wege für eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der Vorbereitung auf künftige Pandemien gesprochen worden, teilte das Außenministerium am Dienstag mit.Cho erklärte, dass die südkoreanische Regierung ihren Beitrag für die Stärkung des globalen Gesundheitssystems erweitere. Ein Teil dessen sei die Bereitstellung von 18 Millionen Dollar für CEPI.Hatchett meinte, dass Südkoreas Beitrag für die globale Gesundheit eine sehr wichtige Rolle spiele. CEPI unterhalte eine gegenseitig vorteilhafte Beziehung mit Südkorea und unterstütze die Entwicklung von Impfstoffen durch koreanische Unternehmen, hieß es.CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) wurde 2017 ins Leben gerufen, um Finanzmittel für die Entwicklung von Impfstoffen gegen neue Infektionskrankheiten zu beschaffen. Südkorea trat der Koalition 2020 bei.